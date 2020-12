João Pedro Sousa: "O meu trabalho é esse, sou pago para isso"

Apesar da derrota na receção ao Gil Vicente (0-1), o técnico do Famalicão, João Pedro Sousa acredita vai encontrar "soluções para melhorar".

Primeira parte com poucos pontos positivos: "Na primeira parte estivemos algo tensos, passivos, com muitas dificuldades em chegar ao último terço. Fizemos uma primeira parte um pouco distante do que podíamos fazer. Sabíamos que íamos encontrar um adversário muito difícil, com um processo defensivo muito competente, bastante perigoso nas transições ofensivas. Devido a essa falta de agressividade sofremos um pouco. Sofremos em lances de perigo e sofremos mesmo o golo."

Melhoria no segundo tempo: "Retificámos na segunda parte. Entrámos mais agressivos. Pouco mexemos em termos táticos. A resposta dos jogadores foi outra, estiveram mais soltos, mais dinâmicos. Conseguimos chegar mais perto das zonas de finalização. Mas infelizmente não conseguimos recuperar o resultado. Temos a noção que chegámos ao intervalo, um bocadinho por culpa própria, a perder. Corrigimos algumas coisas ao intervalo e tivemos de arriscar. Tentar recuperar do resultado negativo. Na parte final colocamos jogadores mais frescos, como é o caso do Anderson, que veio trazer alguma frescura. Foi essa frescura que também nos permitiu criar outras situações de golo. Mas, infelizmente, não conseguimos empatar."

Convicção: "Há uma coisa a que não fujo, eu é que tenho de encontrar as ferramentas e as soluções para que os resultados sejam outros. Eu tenho de encontrar as soluções, tenho de ajudar os jogadores a jogar melhor, encontrar soluções para os jogadores marcarem mais golos. O meu trabalho é esse, sou pago para isso. Uma coisa tenho a certeza, os jogadores tentaram fazer tudo o que eu pedi. Temos capacidade para fazer muito mais. Não tenho dúvidas que as coisas vão correr melhor".