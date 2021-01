Famalicão perde Lameiras, mas recebe avançado do V. Guimarães

Alexandre Guedes terminou recentemente o empréstimo aos japoneses do Vegalta Sendai. Estará blindado por um contrato de longa duração, sendo que os vitorianos mantém uma percentagem do passe.

Alexandre Guedes vai ser reforço do Famalicão.

O avançado, de 26 anos, funcionará como moeda de troca no negócio de Rúben Lameiras, de partida para o Vitória [ver página 18] e poderá ser anunciado já hoje pelos famalicenses. Ao que O JOGO apurou, Guedes rescinde com os vitorianos para assinar em definitivo pelo "Fama" e à espera tem um contrato de longa duração.

Natural de Serzedo, Gaia, o dianteiro começou a jogar futebol nas escolas do São Félix da Marinha e nos sub-15 transferiu-se para o Sporting. Completou a formação em Alcochete, onde subiu a sénior, tendo representado a equipa B, mas em 2013/14 desvinculou-se dos leões e mudou-se para o Reus (Espanha). O regresso a Portugal fez-se em 2015 e foi na Vila das Aves que Guedes realizou as melhores temporadas da carreira: 32 golos em 103 partidas, uma subida à I Liga e uma Taça de Portugal, ganha com o epíteto de herói da final ao apontar os dois golos da vitória frente ao Sporting (2-1).

Os desempenhos nos avenses valeram-lhe o salto para o Vitória (2018/19), mas em janeiro do ano passado foi emprestado ao Vegalta Sendai (Japão), cedência que terminou recentemente. Sem espaço no plantel de João Henriques, Guedes terá a oportunidade de se relançar na I Liga e O JOGO sabe que o próprio jogador encontra-se muito entusiasmado com o novo projeto. Guedes colmata a saída de Dyego Sousa, que terminou o empréstimo a 31 de dezembro e voltou ao Shenzhen (China).