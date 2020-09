Famalicão oficializa contratação do colombiano Edwin Herrera

Lateral colombiano de 22 assinou um contrato válido até ao final da época.

O Famalicão anunciou esta terça-feira a contratação de Edwin Herrera, confirmando assim a notícia atempadamente avançada por O JOGO. O clube minhoto divulgou que Edwin Herrera, lateral esquerdo colombiano proveniente do Independiente de Santa Fé, "é o mais recente reforço do Futebol Clube de Famalicão", adiantando que assinou um contrato com a duração de uma temporada.

Edwin Herrera, de 22 anos, destacou-se na equipa principal do emblema de Bogotá, pelo qual disputou a Liga Colombiana e a Taça sul-americana. Os desempenhos no Independiente de Santa Fé valeram ainda a chamada à seleção sub-23 da Colômbia, cuja equipa representou no Torneio Pré-Olímpico.

Em declarações aos canais oficiais do clube, Herrera afirmou que "jogar na Europa é um dos objetivos de todos os futebolistas que jogam na América do Sul". O lateral-esquerdo, que fará concorrência ao holandês Calvin Verdonk - titular contra o Benfica e no Jamor diante do Belenenses - e ao ganês Abdul, está assim "grato ao Futebol Clube de Famalicão por ter dado esta oportunidade". "Espero retribuir em campo", acrescentou o jogador que também faz a posição de lateral-direito.