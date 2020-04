"Famalicão? Não pode ser apenas uma questão de sorte"

Deni Hocko representou os minhotos nas últimas duas épocas, joga agora na Bélgica mas não deixa de seguir o antigo clube. Qualidade da equipa convenceu-o na primeira jornada

Montenegrino, a jogar na Bélgica e adepto do Famalicão são três pistas que conduzem esta espécie de enigma a Deni Hocko, o médio de 25 anos que representou os minhotos nas últimas duas temporadas e que ficou fã do "Vila Nova". Atento à temporada do conjunto de João Pedro Sousa, o jogador do Mouscron está deliciado com o desempenho do antigo clube e garante ter percebido que a época traria coisas boas logo após a primeira jornada. "Sigo o Famalicão desde o início do ano. Mudaram a equipa quase toda e eu achava que os primeiros jogos iriam ser difíceis, mas depois daquela vitória nos Açores, com o Santa Clara, vi logo que tinham qualidade para fazer uma grande temporada", recorda, escudando-se na organização do clube. "A SAD trabalha muito e bem e os adeptos são um suporte importante", acrescenta.

Jogador internacional por Montenegro salientou a qualidade de Racic, Pedro Gonçalves e Anderson e considera natural que um deles possa dar o salto. Atleta deseja ver o "Vila Nova" na Liga Europa

O Famalicão esteve sete rondas na liderança algo que, para Hocko, não foi obra do acaso. "Fiquei agradavelmente surpreendido. A equipa fez um começo de Liga incrível. Quando ganhas tantos jogos seguidos, não pode ser apenas uma questão de sorte, é seguramente trabalho árduo e muita determinação que estão por detrás", avalia. O médio elegeu dois jogadores da mesma posição e um...antigo colega, para enumerar os que mais aprecia ver jogar. "Gosto do Uros Racic e do Pedro Gonçalves, mas também do Anderson", refere. Estes e outros nomes têm mercado e Deni Hocko olha para a possibilidade de se registarem saídas quase como uma inevitabilidade. "São jogadores jovens que mostraram uma enorme qualidade e que fazem a diferença", esclarece.

A seleção e o fim da liga belga à vista

Deni Hocko é internacional por Montenegro, estreia que foi feita quando ainda era jogador do Famalicão, mas a mudança para o Mouscron deu-lhe uma outra assiduidade na seleção. "As pessoas da seleção reconheceram a minha qualidade e potencial no Famalicão e agora sou quase sempre chamado". Na Bélgica fala-se que o campeonato vai ser entregue ao Club Brugge, medida que Deni aplaude. "Será uma decisão sensata. É a equipa com mais pontos e a que demonstrou ser mais consistente", explicou.