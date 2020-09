Famalicão mostra reforços e ainda uma nova camisola: confira todos os nomes

O Famalicão apresentou o plantel para a nova temporada e deu a conhecer o terceiro equipamento.

O Famalicão apresentou esta segunda-feira o plantel para a nova época, com vários reforços e ainda Toni Martínez, avançado espanhol que deverá rumar ao FC Porto.

No vídeo publicado nas redes sociais, os jogadores dos minhotos envergam a terceira camisola para a nova temporada, aproveitando ainda para homenagear os profissionais que combatem a covid-19

"O Futebol Clube de Famalicão convidou três sócios para vestirem, pela primeira vez, o equipamento que tem o propósito de agradecer a todos os elementos que desde a primeira hora estiveram no combate à propagação do novo coronavírus. Uma iniciativa que se insere no tributo que o Futebol Clube de Famalicão prestou aos sócios durante o período de confinamento, com várias publicações nas redes sociais a enaltecer a coragem, dedicação e entrega dos sócios num período delicado das nossas vidas. Os jogadores, equipa técnica e o presidente da SAD quiseram, por isso, retribuir o trabalho destes heróis com um sentido aplauso", lê-se em nota emitida pelos minhotos.

Confira os nomes dos jogadores apresentados pelo Famalicão:

- Guarda-redes: Zlobin, Lúcio Júnior e Gabriel;

- Defesas: Dani Morer, Penetra, Patrick William, Babic, Trevisan, Riccieli, Verdonk e Ibrahim;

- Médios: Gustavo Assunção, Joaquín Pereyra, Guga, Ofori, Jorge Pereira, Bruno Jordão, Matheus Clemente, Lukovic e João Neto;

- Avançados: Fernando Valenzuela Walterson, Del Campo, Rúben Lameiras, Jonatha Robert, Toni Martínez e Anderson.