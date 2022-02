Famalicão já voltou a casa e o jogo com o Tondela mantém-se no sábado

Minhotos estavam retidos no Funchal. Voaram para Lisboa e fizeram o restante trajeto no autocarro. Partida com o Tondela mantém-se na data inicial.

O Famalicão já está em casa, depois de ter conseguido deixar a Madeira, onde estava desde domingo passado. Os minhotos tinham ficado retidos na ilha devido aos ventos fortes que condicionaram o tráfego aéreo no aeroporto Cristiano Ronaldo, após terem batido o Marítimo, por 1-0.

A comitiva viajou até Lisboa e fez o restante trajeto de autocarro, tendo chegado a Famalicão de madrugada.

Entretanto, o encontro com o Tondela mantém-se no sábado, às 15h30. Miguel Ribeiro, presidente da SAD famalicense, tinha revelado um pedido à Liga e ao Tondela para remarcar o jogo para domingo, mas tal não irá suceder.