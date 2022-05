Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão

Minhotos dão o pontapé de saída da temporada a 27 de junho

A pré-temporada do Famalicão vai começar a 27 de junho, não sendo ainda conhecido o possível local de estágio da equipa que, ao que tudo indica, continuará a ser orientada por Rui Pedro Silva. A questão da renovação do treinador, já assumida pelo próprio e pela SAD, é um dossiê que, de resto, ainda não conhece anúncio oficial, o que poderá acontecer no decorrer desta semana.