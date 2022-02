Famalicão já prepara jogo com o Sporting e teve caras novas na sessão

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Jogo em Alvalade agendado para o próximo domingo.

O plantel do Famalicão começou esta quarta-feira a preparar o encontro com o Sporting e com várias caras novas.

Diogo Queirós (regresso do empréstimo ao Valladolid), Jhonder Cádiz (ex- Nashville), Junior Kadile (ex-Rennes), João Carlos Teixeira (ex-Feyenoord) e Ivan Dolcek (ex-Hajduk Split), reforços de inverno, marcaram presença na sessão, além de Gustavo Assunção, de volta após empréstimo ao Galatasaray, que já jogou frente ao Arouca, na ronda anterior.

A partida com os leões, da jornada 21 do campeonato, tem início marcado para as 20h30 de domingo.