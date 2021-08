Famalicão garantiu contratação de lateral-esquerdo do Granada

Adrián Marin chega ao emblema famalicense emprestado por um ano com opção de compra, apurou O JOGO.

O Famalicão garantiu a contratação de Adrián Marin, lateral-esquerdo que jogava no Granada, equipa da I Liga de Espanha e onde atuam os portugueses Luís Maximiano e Domingos Duarte. Segundo O JOGO apurou, o defesa espanhol chega emprestado por um ano com opção de compra.

Na temporada passada, Adrián Marin começou no Alavés, tendo feito nove jogos pela equipa basca, mas a meio da época mudou-se para o Granada, tendo realizado oito partidas pelos andaluzes.

Formado no Villarreal, o defesa de 24 anos conta ainda no currículo com uma passagem pelo Leganés, em 2016/17. Na equipa minhota vai contar com a concorrência de Rúben Lima.