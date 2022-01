Famalicão ganha "reforço" para a próxima jornada

Gustavo Assunção, devolvido pelo Galatasaray após um empréstimo durante a primeira metade da época, voltou a ser inscrito na Liga

Gustavo Assunção já está inscrito na Liga. O médio-defensivo, que deixara o Famalicão no início da temporada, depois de ser emprestado, com opção de compra, ao Galatasaray, foi pouco utilizado na Turquia e acabou por ser devolvido na reabertura da janela de transferências.

Ainda sem reforços de inverno, o trinco, que começou a época com estatuto de capitão de equipa, é opção de Rui Pedro Silva para o jogo de segunda-feira, em casa, com o Arouca. Chegou a ser noticiado um interesse do Internacional (Brasil) mas, por agora, o mais provável que o filho de Paulo Assunção continue no Minho.