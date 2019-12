Famalicão exige igualdade e pede esclarecimentos ao Conselho de Arbitragem

Clube famalicense publicou requerimento dirigido ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

O Famalicão divulgou esta terça-feira um requerimento dirigido ao Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a propósito de três lances nos jogos com Moreirense (um) e Tondela (dois), que terminaram com um empate (3-3) e uma derrota (3-2) dos minhotos, respetivamente.

O clube famalicense cita a Constituição portuguesa e aponta o esclarecimento prestado pelo CA a O JOGO sobre o golo do Belenenses na partida com o FC Porto como ponto de partida para um pedido de igualdade em relação a todos os emblemas da I Liga. "No dia 09/12/2019, o CA da FPF fez um esclarecimento público sobre o lance que resultou no golo do Belenenses, explicando detalhadamente todo o enquadramento legal da decisão do árbitro e o tipo de intervenção que podia competir ao VAR em relação ao mesmo", pode ler-se no requerimento do Famalicão, que prossegue:

"Sendo certo e de entendimento pacifico que numa competição que se pretende disputada em condições de igualdade por todos os participantes, impõe-se que sejam as instituições desportivas as primeiras a manifestar esses princípios fundamentais", acrescenta o clube, reiterando o pedido de "esclarecimentos públicos" sobre os referidos lances, que são mostrados num vídeo publicado nas redes sociais do Famalicão.

Leia o requerimento do Famalicão na íntegra:

"O Futebol Clube Famalicão, Futebol SAD, vem, com o devido respeito, que é muito, expor e requerer o que se segue:

Considerando:

1) O Princípio da Igualdade previsto na Constituição da República Portuguesa;

2) O esclarecimento público do Conselho de Arbitragem da FPF sobre o lance do Belenenses, SAD x FC Porto, SAD;

3) Os lances ocorridos nos dias 09/11/2019 e 07/12/2019, nos jogos entre o FC Famalicão, SAD e Moreirense FC, SAD e CD Tondela, SAD, respetivamente;

Expõe:

- No passado dia 09/11/2019, no jogo contra o Moreirense FC, SAD e com o resultado em 3×1 a favor do FC Famalicão, SAD, o VAR solicitou a anulação do golo que deu o 3×2 ao Moreirense FC, SAD por falta sobre o Gustavo Assunção. O árbitro não considerou a posição do VAR e manteve a decisão de validar o golo ao Moreirense FC, SAD. Segundo as leis de jogo e respetivas interpretações, agiu bem o árbitro?

- No passado dia 07/12/2019, no jogo contra o CD Tondela, SAD, o VAR solicitou ao árbitro a marcação de pontapé de penálti a favor do FC Famalicão, SAD, por mão na bola do jogador do CD Tondela, SAD. Após análise das imagens, o árbitro não aceitou a posição do VAR. Agiu bem o árbitro?

- No passado dia 07/12/2019, no jogo contra o CD Tondela, SAD, após análise demorada, foi anulado um golo que daria o 3×2 ao FC Famalicão, SAD. Não conseguimos precisar por quem, pois até hoje não percebemos o que ali terá sucedido. Acresce que não foram publicitadas imagens das linhas com as respetivas distâncias como em todos os lances de fora de jogo ocorridos até agora. Pode o CA da FPF explicar o que levou à anulação do golo do FC Famalicão, SAD?

- No dia 09/12/2019, o CA da FPF fez um esclarecimento público sobre o lance que resultou no golo do Belenenses, SAD, explicando detalhadamente todo o enquadramento legal da decisão do árbitro e o tipo de intervenção que podia competir ao VAR em relação ao mesmo.

- Diz a Constituição da República Portuguesa que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual.

- Atentos os factos e os considerandos ora elencados, e estando em crer que o direito ao esclarecimento e à aprendizagem deve ser igual para todos os clubes, defendemos que não poderão ser feitas aclarações apenas nos jogos em que intervenham os denominados "clubes grandes".

- Sendo certo e entendimento pacifico que numa competição que se pretende disputada em condições de igualdade por todos os participantes, impõe-se que sejam as instituições desportivas as primeiras a manifestar esses princípios fundamentais.

- O FC Famalicão, SAD pauta a sua conduta pelo respeito, tolerância e luta pelo bem comum do nosso futebol.

Requer:

Que o mui distinto Conselho de Arbitragem elucide o futebol português sobre os três lances supracitados, prestando os requeridos esclarecimentos públicos, reforçando desta forma, a iniciativa recente de «prestar esclarecimentos que auxiliem os agentes desportivos e os adeptos a entender corretamente as leis do jogo» e respetivos «procedimentos adoptados».

Vila Nova de Famalicão, 10 de dezembro de 2019"