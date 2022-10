Famalicão: em equipa que perdia e pouco marcava, muda-se para... golear

Minhotos não marcavam quatro ou mais golos desde a temporada passada, voltaram às vitórias e vários jogadores, que tornaram a ter minutos, estiveram em evidência



O Famalicão goleou o Boavista (4-0), numa partida que foi um sucesso em múltiplos aspetos. O principal foi o triunfo, claro, sobretudo numa equipa que vinha de três derrotas seguidas e que, além disso, só tinha um golo marcado em sete rondas, registo que quadruplicou no espaço de 90 minutos. Aliás, é preciso recuar quase oito meses para encontrar a última vez que os minhotos tinham marcado quatro ou mais golos. Foi a 13 de fevereiro, quando despacharam o Moreirense, também em casa, por 5-0.

Além disso, João Pedro Sousa (JPS) voltou da melhor maneira ao comando da equipa que orientara em 2019/20 e parte de 2020/21. Anteontem, de resto, estabeleceu um recorde, que O JOGO já tinha avançado antes do encontro, o de treinador com mais jogos pelo clube na Liga Bwin, superando as 50 partidas do mítico brasileiro Abel Braga.

Depois, há vários casos a destacar entre os jogadores utilizados. Na defesa, Alexandre Penetra não jogava desde a terceira jornada, figurou no onze, como lateral-direito, posição que já desempenhara em anos anteriores, e esteve em bom plano.

No meio-campo, Zaydou Youssouf também recuperou a titularidade e correspondeu com um golo, o segundo em 2022/23.

No ataque, os casos de sucesso foram ainda maiores. Puma Rodríguez falhou a parte inicial da temporada por ter chegado sem ritmo competitivo, tendo demorado algumas semanas a readquirir a condição física ideal. Fez 21" na derrota (1-0) perante o Casa Pia, antes da paragem da Liga Bwin, e foi novidade no embate diante dos axadrezados. Não demorou muito a mostrar qualidade, com duas assistências e um golo.

Ivo Rodrigues, que cumprira castigo ante os casapianos, também voltou e fez um golo e uma assistência.

Por último, Gustavo Assunção não tinha minutos, nem era convocado desde a segunda ronda. Foi para o banco, entrou e marcou de cabeça. Uma noite de vários êxitos para o "Fama".