Famalicão e um histórico que se mantém no campeonato

Famalicão foi derrotado pelo Sporitng na ronda 13 do campeonato

Tirando a excecional época do regresso à I Liga, o registo pontual deste ano está em linha com as últimas temporadas..

A época do Famalicão tem sido intermitente, mas o registo pontual atual está em linha com as temporadas anteriores, desde que o clube voltou à Liga Bwin, em 2019/20.

De facto, só esse ano foi a exceção, precisamente com João Pedro Sousa ao comando. Em 13 jornadas realizadas, tantas como agora, os minhotos tinham 24 pontos, mais 13 do que os atuais 11 pontos. O pior registo data de 2021/22, ou seja, na época anterior, com menos um ponto amealhado.

Todavia, o pecúlio é exatamente igual ao de 2020/21. Em todos estes anos, o clube conseguiu fazer segundas voltas muito superiores e acabou tranquilamente a prova, tendo, inclusive, disputado o acesso às competições europeias até à derradeira ronda de 2020/21. Desafio que deseja certamente repetir em 2022/23.