Famalicão e o sonho europeu... com calculadora

Após uma época em que andou pelos lugares do fundo, ficou com hipóteses matemáticas de participar nas provas europeias graças à recuperação notável desde que Ivo Vieira assumiu o comando.

O Famalicão garantiu a permanência em Guimarães, ao somar 37 pontos, e está agora a cinco do sexto classificado, precisamente o Vitória de Guimarães, e ainda tem, matematicamente, possibilidades de participar nas competições europeias da próxima temporada.

Para concretizar o sonho de estar na primeira pré-eliminatória da Conference League, a nova competição da UEFA, o Famalicão precisa de ganhar os dois jogos que faltam (em casa, com o Nacional e em Moreira de Cónegos, contra o Moreirense), e esperar que o V. Guimarães some, no máximo, um ponto nos jogos com Marítimo, na Madeira, e Benfica, em casa, e que o Santa Clara não consiga mais do que três pontos nas duas últimas jornadas, nas quais defronta Belenenses, no Jamor, e Farense, nos Açores.

Em caso de igualdade pontual, os famalicenses têm vantagem no confronto direto com vitorianos e açorianos. Isto contando que, tal como O JOGO adiantou na edição de sexta-feira, Moreirense e Belenenses não fizeram a inscrição europeia, isto é, não acionaram o processo de licenciamento para participação nas competições europeias, que necessita de aprovação da FPF.

Na época passada, a equipa então orientada por João Pedro Sousa falhou o quinto lugar, e o acesso à Liga Europa, no último minuto da derradeira jornada, ao sofrer o golo do empate em casa do Marítimo

Numa época em que andou quase sempre pelos lugares do fundo da tabela, e em que mudou duas vezes de treinador, não deixa de ser curioso que tenha condições de lutar, pela segunda vez consecutiva, por um lugar nas provas da UEFA. A recuperação notável desde que Ivo Vieira assumiu o comando - somou 18 pontos em 30 possíveis - permite-lhe apostar tudo nos dois últimos desafios. O técnico não vai, por isso, rodar o plantel, com a esperança de que o desfecho será diferente do que aconteceu em 2019/20, quando perdeu o quinto lugar para o Rio Ave no último minuto do jogo no Funchal, com o Marítimo, que terminou empatado a três golos.