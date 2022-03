Famalicão e o jogo em Vizela: "Vêm confiantes do empate na Luz"

Rui Pedro Silva, treinador do Famalicão

Rui Pedro Silva fez a antevisão do jogo de amanhã, em Vizela

Vizela: "Espero um jogo intenso, como é hábito nos jogos do Vizela, é uma equipa que tem uma identidade clara e que é transversal a todo o clube, quer a equipa técnica, jogadores, adeptos, que também acreditam neste jogo mais intenso e há uma simbiose entre eles que culmina neste tipo de futebol. Temos de ser uma equipa robusta, responsável pelo nosso jogo, mantermo-nos no nosso processo o maior tempo possível, e espero que seja durante os 90', se isso acontecer estamos mais próximos de competir pela vitória."

Dérbi: "O que tento passar é que se o nosso foco for no jogo coletivo, todos os fatores externos são secundários. Queremos que a nossa bolha, enquanto equipa, esteja focada nas quatro linhas. Vai ser um bom jogo pelo dérbi, pelo ambiente que vamos ter no estádio, será um bom espetáculo."

Vizela após o empate na Luz: "Claro que dá confiança, mas o Vizela mantém sempre o que é o seu jogo, independentemente se empata ou ganha. Vamos encontrar um Vizela muito confiante."

Famalicão vem de uma derrota e de um empate: "No jogo com o Vitória perdemos alguma robustez, com o Santa Clara já se notou essa robustez e demonstrámos essa robustez que pretendo mantê-la."

Quadro clínico: "O Figueiras começa a integrar aos poucos a equipa. Quem vem de uma paragem tão grande, precisa de algum tempo para regressar. Toda a gente sabe o passado que o Figueiras tem enquanto jogador, pode acrescentar, tem qualidade, mas tem de conquistar o espaço."