Famalicão e o bom momento: "Queríamos jogar no dia seguinte ao Chaves"

Famalicão defronta, na sexta-feira, o Vizela e vem de duas vitórias seguidas, uma para a Taça da Liga (Estoril, 1-0) e outra em Chaves, no campeonato (2-0). João Pedro Sousa, treinador, perspetivou a partida.

Vizela: "O objetivo é ganhar, mas só as palavras não chegam. Percebemos que vamos ter um desafio muito complicado, contra uma equipa bastante competitiva, bem trabalhada, vem de um jogo e de um resultado impactante, vamos encontrar uma equipa ambiciosa e motivada. Portanto, o desafio é tremendo para nós, gostamos destes desafios e não podemos esconder que estamos motivados. A seguir a Chaves, queríamos jogar logo no dia seguinte. Procurávamos estes resultados e exibições há algum tempo. Vamos tentar manter, que não é nada fácil."

Melhorias exibicionais: "Depois da paragem da Liga, tivemos lesões, como o Puma Rodríguez que, pela importância que tinha no onze, não conseguíamos substituir, tivemos de adaptar com características de outros jogadores, o desenho tático mudou um bocadinho e demos continuidade ao que vínhamos a fazer. Foram dois jogos bons, mas só foram dois jogos. Temos ainda muita coisa para melhorar."

Jovens a afirmarem-se no onze: "Trabalhamos com um plantel jovem, se me perguntar que tenho prazer que isso aconteça, claro que sim, são jovens que estão a chegar ao futebol profissional e com isto que eles sonham, mas a responsabilidade deles passa a ser a mesma dos jogadores mais velhos. Felizmente, estes jovens estão a dar boas respostas, estão preparados e estão com um excelente desempenho."

Mercado de transferências: "Perdemos o Théo Fonseca e o Puma Rodríguez, dois extremos e ficámos limitados nessa zona. Precisamos de reforçar. Esta janela de mercado é a meio da época e da competição, mais difícil de encontrar os jogadores que pretendemos, mas vamos ter de ir ao mercado contratar jogadores para a linha da frente."