Famalicão e a relação com o multimilionário dono da SAD: "Veste o clube da cabeça aos pés"

Miguel Ribeiro, presidente do Famalicão, não admite sequer pensar numa eventual descida à Liga SABSEG mas avisou que, caso isso aconteça, o projeto não está em risco até porque, garante, Idan Ofer, dono da empresa que gere a SAD, continua entusiasmado com o clube

Eventual descida à Liga SABSEG: "Nem colocamos a questão de descida, mas isso não comprometeria nada. A descida não está em cima da mesa e, se estivesse, não beliscaria minimamente o Famalicão."

Sustentabilidade da SAD: "Os resultados são um pilar, mas a nossa estabilidade está muito acima disso. Em janeiro e fevereiro fizemos dois investimentos consideráveis dentro do nosso projeto e filosofia, que foi a aquisição do Ugarte, pré-convocado para a seleção do Uruguai, e do Luiz Júnior, que em breve será chamado à seleção do Brasil. Apresentámos um lucro efetivo de 4,6 milhões de euros no último semestre e só conseguimos olhar para a frente com otimismo. Temos uma dúzia de ativos extremamente valiosos e consigo dar à cabeça nomes como Diogo Queirós, Gustavo Assunção, Luiz Júnior, Anderson, Ugarte e uma fornada na formação como o Ryan Teague, o João Assunção, o Pablo ou o João Neto. Financeiramente, a solidez é plena e a chave desta operação chama-se Idan Ofer, que está completamente vestido de Famalicão dos pés à cabeça, no sentido de ser um projeto e um investimento no qual acredita e continua a investir. Vamos lutar [pela permanência], porque aqui ninguém se verga."