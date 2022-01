Famalicão e a chicotada no Belenenses: "É uma incógnita para nós"

Rui Pedro Silva fez a antevisão do jogo de quinta-feira (18h00), em casa, com o Belenenses, relativo à jornada 16 do campeonato.



Sequência de jogos e resposta física da equipa: "O surto de covid-19 teve interferências ao nível físico e de processo de jogo. Se é o ideal? Não é. Mas como mencionei anteriormente, temos que o minimizar ao máximo para prepararmos a equipa para estar pronta para ganhar o próximo jogo, sabendo o que é este ciclo de jogarmos a meio da semana."

À procura da primeira vitória em casa: "Ninguém mais do que eu e os jogadores quer oferecer essa vitória aos adeptos. Em primeiro lugar, deixar aqui uma palavra aos adeptos que tiveram um apoio incondicional em Braga e deixar um apelo a todos eles para estarem em força no jogo de amanhã para podermos ganhar."

Troca de treinador no Belenenses: "Esta semana é uma incógnita para nós. Poderão aparecer de diferentes maneiras, mas o nosso foco foi o que somos enquanto equipa, o que podemos fazer e como podemos crescer."

Equipa está fisicamente preparada? "Se estamos no nível que queremos? Não. Se sinto que estamos preparados para estes dois jogos? Com certeza, absoluta. Já partilhei isto com o grupo, de dia para dia sentimos que há mais uma ideia assimilada e com a passagem dos dias dá-me confiança para podermos encarar estes dois próximos jogos."

Erros defensivos: "Não estivemos focados no erro individual, mas sim nos erros inseridos no processo geral da equipa."

Reforços: "Esta SAD tem experiência no mercado de janeiro. Tenho confiança plena na administração e no scouting. É uma oportunidade que temos para reforçar a equipa, estamos atentos e vamos utilizar todos os trunfos que nos permitam ser mais fortes."

Sistema de três centrais em Braga, é para manter? "Jogadores como o Penetra, o Ivo, o De La Fuente, são jogadores que têm uma cultura de jogo que nos permite moldar a equipa em função do que queremos."