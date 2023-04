Famalicão dá-se bem Alvalade: quatro em nove pontos possíveis

Dos quatro grandes, o Sporting é aquele com quem o Famalicão tem conseguido melhores resultados.

O Famalicão desloca-se, no domingo, a Alvalade, casa onde conquistou quatro em nove pontos possíveis nas últimas três visitas para o campeonato, desde que o clube regressou à I Liga, em 2019/20 (fez ontem precisamente quatro anos). Nessa época, os minhotos ganharam por 2-1 em casa do Sporting e na seguinte empataram a uma bola, sendo que os leões só quebraram a malapata na época anterior, com um triunfo por 2-0.

Comparando com os outros "grandes", não há registo pontual tão animador para o Famalicão. Na Luz, conta-se um ponto em quatro deslocações (empate a zero em 2021/22), enquanto no Dragão são quatro derrotas noutros tantos jogos. Alargando a análise para o Braga, são dois pontos amealhados, fruto de dois empates (2-2 em 2019/20 e 2021/22).