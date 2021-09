Famalicão cria mas não ganha: falta aliar pontos à produção

Equipa remata muito - e mais do que os adversários ultimamente - mas a crise está instalada

O Famalicão cria, mas não ganha. Este é o resumo essencialmente dos últimos quatro jogos, nos quais os minhotos remataram mais do que os adversários, porém tiveram que se contentar com três pontos, fruto de três empates.

A começar pela receção ao Sporting (1-1), na qual o "Fama" disparou por 14 vezes, contra 12 dos leões. Em Moreira de Cónegos (2-2) foram 15 tentativas do conjunto de Ivo Vieira, face a nove dos cónegos. Diante do Marítimo (0-0), o saldo foi ainda mais arrasador: 13-2.

Em Tondela, e mesmo estando a jogar com dez - expulsão de Penetra - durante toda a segunda parte, o Famalicão acabou com 13 remates face aos dez do Tondela. Além do mais, o golo de Dadashov (84") que fez o 3-2 final foi o terceiro, esta temporada, sofrido nos últimos dez minutos. Leandro Silva marcara aos 89" no Arouca-Famalicão (2-1) e Palhinha (Sporting) empatara o encontro no Minho aos 82". E as vitórias continuam sem aparecer...