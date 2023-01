Famalicão contrata guarda-redes ao Palmeiras

Zé Henrique, 18 anos, é uma aposta de futuro dos minhotos. Jogava no Palmeiras e deve começar pelos sub-19/sub-23.

O mercado ainda está ativo para o Famalicão, que anunciou a contratação do guarda-redes Zé Henrique, brasileiro de 18 anos que jogava nos sub-20 do Palmeiras. "Todos os jogadores brasileiros sonham com a possibilidade de jogar no futebol europeu. Poder fazê-lo numa equipa que proporciona todas as condições para a evolução de jovens jogadores é um passo muito importante na minha carreira", referiu, apontando Luiz Júnior como uma referência.

"O Luiz Júnior será seguramente um modelo a seguir. Saiu muito jovem do Brasil e conseguiu trilhar um trajetória muito interessante no clube. Começou nos sub-19, passou pelos sub-23 e, fruto do seu trabalho, conseguiu chegar à equipa principal, onde tem demonstrado toda a sua qualidade", rematou. Zé Henrique deverá, de resto, iniciar o percurso em Portugal tal como Júnior o fez: entre os sub-19 e sub-23.