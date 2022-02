Famalicão continua na Madeira e pede adiamento do jogo com o Tondela

Famalicão venceu em casa do Marítimo com um golo de Banza

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, revelou a intenção de adiar a partida de sábado para domingo, com o Tondela. Os minhotos estão retidos no Funchal desde domingo, após terem derrotado o Marítimo, por 1-0, devido aos ventos fortes que se fazem sentir e que impedem aviões de aterrarem no aeroporto Cristiano Ronaldo.

As condições atmosféricas não permitem que os aviões possam aterrar com segurança, pois os ventos estão acima dos 30 Km/h e há tráfego a ser desviados para Porto Santo e para as Canárias (Espanha). "Tentámos voar ontem, não conseguimos, tentámos um charter, mas o charter não tinha garantia de aterrar na Madeira e hoje íamos voar às 11h30 para Lisboa, mas o avião voltou a Lisboa. Já tivemos contactos com a Liga, já ligámos ao Tondela, não atendeu e enviámos mensagem. Sabemos que a Liga também está a tentar, aguardo que o Tondela nos dê uma resposta favorável e a Liga, pelo papel que tem, tenha essa intervenção e o jogo seja domingo. Não temos muito a fazer, esta questão dos voos saírem estão dependentes dos voos aterrarem, o problema não é sair, é aterrar. Temos a firme convicção que o Tondela vai aceitar e que a Liga terá uma intervenção decisiva neste ponto, porque estamos há dois dias retidos na Liga, por circunstâncias externas. Não sabemos quando vamos regressar. O nosso jogo terá que ser adiado, porque faz pouco sentido voarmos amanhã e termos quinta e sexta-feira para voarmos sábado", referiu Miguel Ribeiro à CNN Portugal e à RTP 3.

Contactado por O JOGO, o Tondela referiu que já recebeu o pedido do Famalicão e que a situação está a ser analisada até porque os beirões jogam na quinta-feira a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, com o Mafra.