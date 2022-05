Famalicão com dois "reforços" de peso para a ponta final do campeonato

Famalicão tem mais dois jogos até ao final da temporada e Rui Pedro Silva já poderá contar com Ivo Rodrigues e João Carlos Teixeira.

Ivo Rodrigues e João Carlos Teixeira já estiveram no banco na receção ao Estoril. Os dois jogadores andaram fora da convocatória devido a uma lesão muscular, embora no caso do primeiro a ausência tenha sido mais prolongada.

Rui Pedro Silva poderá, esta semana, ensaiar a hipótese de um deles regressar ao onze inicial, frente a mais um desafio com o aflito Belenenses.