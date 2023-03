Famalicão assina contrato profissional com capitão dos sub-19

SAD anunciou a renovação de contrato com Luís Sampaio, central que é o capitão da equipa que lidera o apuramento de campeão do Nacional de sub-19.

O Famalicão oficializou, esta quarta-feira, a renovação de contrato com Luís Sampaio, defesa-central e capitão dos sub-19 que passa, assim, a ter um vínculo profissional com os minhotos, válido até ao final da temporada 2025/26.

O jogador, 17 anos, chegou aos famalicenses em 2019/20, proveniente do V. Guimarães, sendo que, na corrente época, conta com um golo e uma assistência em 25 jogos pela equipa que lidera o apuramento de campeão de sub-19 (12 pontos), em igualdade com o Benfica.