Famalicão arranca os trabalhos com uma cara nova

Central Justin de Haas foi anunciado pelo Famalicão.

O Famalicão arrancou, esta segunda-feira, os trabalhos de pré-temporada e com um reforço: o central Justin de Haas, neerlandês de 23 anos que assinou por três temporadas. Jogava no NK Lokomotiva (Croácia), depois de já ter passado por AZ Alkmaar, PSV e Dínamo Zagreb.

"Mal posso esperar para conhecer os meus novos colegas de equipa e todo o staff do clube. Estou ansioso para iniciar esta nova etapa na minha carreira", afirmou, citado pelo clube. "O Futebol Clube de Famalicão é uma equipa onde os jovens têm um espaço privilegiado para evoluir. São vários os exemplos de jogadores que se destacaram no clube e espero conseguir atingir um nível muito alto", acrescentou.

Revela ter-se informado sobre a I Liga, para a qual só tem elogios. "Tive oportunidade de me informar e já sei que se trata de um campeonato muito bom, com boa intensidade e no qual atuam jogadores com muita técnica", analisou. O defesa canhoto junta-se ao sérvio Mirko Topic na lista de caras novas do "Fama".