Famalicão apresenta reforço para o ataque: "Este é o passo ideal"

Théo Fonseca assinou por três temporadas.

O Famalicão apresentou este sábado Théo Fonseca como reforço, com um contrato válido por três temporadas. Trata-se de um avançado português de 21 anos que brilhou ao serviço do Felgueiras, ao ponto de ter sido eleito a revelação da Liga 3 em 2021/22.

"Fiquei muito lisonjeado com o interesse do Futebol Clube de Famalicão. É uma equipa que tem proporcionado o aparecimento de muitos jovens no futebol português e é com esse espírito que abraço este desafio", afirmou aos meios do clube.

"Acredito que este seja o passo ideal para continuar o meu processo evolutivo, com a certeza de que tudo farei para ajudar a equipa a obter os objetivos", disse ainda o jogador.

Formado no Nancy, de França, Théo passou ainda pelos juniores e equipa sub-23 do V. Guimarães. Em 2021/22 fez 15 golos em 28 jogos.