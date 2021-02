Famalicão apresenta Lucas Henrique como reforço da equipa sub-23

Lucas Henrique, jovem médio brasileiro, com a camisola do Famalicão

O médio brasileiro Lucas Henrique foi, esta segunda-feira, apresentado como o mais recente reforço do plantel sub-23 do Famalicão, conforme o anúncio feito pelo clube minhoto no sítio oficial na Internet.

Oriundo do Figueirense, clube da série B do Brasil, o jovem centrocampista, de apenas 20 anos de idade, assinou um vínculo contratual com o Famalicão duradouro até à época 2023/24, o que se traduz na primeira experiência no futebol europeu.

"Lucas Henrique é o mais recente reforço do Futebol Clube de Famalicão. O médio, de 20 anos, assinou um vínculo com a duração de três temporadas e meia, ou seja, até 2024", pode ler-se na nota oficial do clube famalicense na Internet.

Lucas Henriques confessou, em declarações aos meios de comunicação do Famalicão, que jogar na Europa "era um sonho que tinha desde criança" e garantiu que vai "retribuir a confiança demonstrada" pela administração do clube dentro de campo.