Famalicão anuncia reforço que chega do Benfica

Jorginho nunca representou a equipa principal do Benfica

O lateral-esquerdo Jorginho está de regresso ao Famalicão para, por agora, reforçar a equipa sub-23, líder do Grupo 1 da Liga Revelação. Natural de Famalicão, Jorginho começou a jogar futebol nos sub-10 dos minhotos e na época seguinte passou para as escolas do Operário Famalicão, antes de se mudar para a Casa do Benfica da Póvoa de Lanhoso. Em 2010, Jorginho transferiu-se para o Benfica, onde permaneceu até à pretérita temporada, na qual fez 11 jogos ao serviço dos sub-23 dos encarnados. Pelas águias venceu um campeonato de Juniores B, em 2014/15.

"É uma felicidade poder regressar onde tudo começou. É o clube da minha cidade e pelo qual torcem muitos dos meus amigos. Como tal, é um orgulho poder vestir a camisola do Futebol Clube de Famalicão", referiu Jorginho.