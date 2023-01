Famalicão anuncia central ex- Flamengo que já treinava com a equipa 

Otávio, defesa-central de 20 anos, foi emprestado pelo Flamengo até ao final da época com uma opção de compra

O Famalicão aproveitou o último dia do mercado de transferências para anunciar a contratação de Otávio, defesa-central de 20 anos emprestado pelo Flamengo, até ao final da época, ficando os minhotos com uma opção de compra de cerca de 500 mil euros.

O negócio já se vinha a arrastar há algumas semanas, sendo que o jogador já estava a treinar com os novos companheiros desde meados de janeiro, mas problemas burocráticos atrasaram a respetiva oficialização. Otávio conta com um jogo efetuado no Brasileirão quando se estreou pelos cariocas, em setembro de 2020, num empate (1-1), diante do Palmeiras.

"Vou dar o meu melhor para ajudar a equipa a atingir as metas que se propôs alcançar. Sou um jogador técnico, que gosto de desarmar os adversários e com bom jogo aéreo", resumiu, em declarações aos meios do clube."Assisti aos dois últimos jogos e tive oportunidade de constatar que temos uma "torcida" empolgante. Estou ansioso por poder desfrutar deste ambiente dentro das quatro linhas", concluiu