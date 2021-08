Famalicão anuncia a contratação de um português que jogava em França

Pedro Brazão, 18 anos, é reforço dos minhotos e vai ser integrado no plantel principal

O Famalicão oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Pedro Brazão, extremo de 18 anos que representava o Nice. Assinou um contrato válido por cinco épocas.

Formado no Damaiense, emigrou para França em 2017 e concluiu as camadas jovens no clube gaulês. Na temporada anterior, jogou no Lausanne (Suíça), por empréstimo, onde marcou um golo em 21 jogos. Para trás ficou, ainda, o registo de em 2018/19 se ter estreado pela equipa principal do Nice, com 16 anos.

"Estou muito contente por regressar a Portugal e muito honrado por poder fazê-lo através de um clube como o Futebol Clube de Famalicão. As últimas épocas têm demonstrado que este é um clube muito capacitado na valorização de jovens jogadores. Pretendo cimentar-me no futebol português e o Futebol Clube de Famalicão é o ideal para poder demonstrar todo o meu valor", afirmou Pedro Brazão.