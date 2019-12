Famalicão: ano acaba bem também para elas

Mas as razões de satisfação não se resumem aos feitos do plantel masculino: há outro projeto que está também a oferecer motivos para sorrir.

Os responsáveis do Famalicão têm razões para sentirem o clube no centro do universo desportivo em 2019. A equipa profissional, que regressou esta época à I Liga, um quarto de século depois, atraiu as atenções do primeiro terço do campeonato ao lograr uma posição histórica na classificação. Foi uma bela estreia de João Pedro Sousa como treinador principal no patamar mais alto do futebol português e termina o ano num lugar europeu.

Mas as razões de satisfação não se resumem aos feitos do plantel masculino: há outro projeto que está também a oferecer motivos para sorrir. A começar pela equipa de futebol feminino, atual líder isolada da Série B da II Divisão nacional, com um pleno de vitórias e apurada para os oitavos de final da Taça de Portugal. Elas dão cartas nos relvados logo na primeira época de existência e preparam-se para rivalizar com Benfica, Sporting e Braga na nova temporada.