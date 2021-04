Famalicão ainda pode ir à Europa? Ivo Vieira deu a resposta: "Situação fictícia"

Ivo Vieira, treinador do Famalicão, fez a análise do jogo de segunda-feira, em casa, com o Tondela.

Sobre o Tondela: "Temos que ser uma equipa competente, competitiva, à procura daquilo que é o nosso grande objetivo, que é somar os três pontos, obviamente tendo em consideração o que o Tondela vale não só pelos últimos jogos mas pelo campeonato que está a fazer. Temos que abordar estrategicamente muito bem o jogo. Precisamos de ser mais ativos e tomar melhores decisões."

Matemática da permanência: "Não sei quantos pontos são necessários, isto não é uma questão de cálculo, é uma questão de ir somando mais pontos. A pontuação ideal ninguém pode garantir, perante aquilo que está a ser o campeonato."

Europa é cenário utópico? "Temos um objetivo definido e prioritário que é tirar a equipa de onde se posicionava à minha chegada e fazer um campeonato mais tranquilo. O que pode vir a seguir não é importante neste momento. Temos que ser conscientes de onde estávamos, de onde estamos e daquilo que procuramos. Fazer futurologia e querer chegar a sítios que não têm lógica face à posição que estamos é uma situação fictícia."

Pressão sobre a equipa: "Temos jogadores com qualidade, mas há outras equipas com muita qualidade. Tem a ver com o momento da equipa, a organização e a mentalidade da mesma e isso é que faz a diferença. A equipa tem qualidade mas não é suficiente conseguirmos o que queremos só com as individualidades. É preciso termos um bom coletivo."

Poucas mexidas no onze do Famalicão nos últimos jogos: "A estabilidade é fundamental, a rotina de jogo também, mas a competitividade entre eles também o é. Tenho aqui jogadores que não têm tido espaço por decisão minha, mas podem jogar a qualquer momento. A espaços terão as suas oportunidades e se tiver que haver alterações será sempre em prol da equipa, em função do desempenho nos treinos."