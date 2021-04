Fábio Martins a O JOGO: "Sporting-Famalicão? Não consigo prever quem vai ganhar"

Extremo que brilhou no Minho na temporada passada continua a seguir a antiga equipa e antevê uma partida "de tripla", escudando-se na retoma encetada por Ivo Vieira.

Fábio Martins foi uma das figuras de proa da grande temporada realizada pelo Famalicão em 2019/20, na qual venceu os dois jogos no campeonato frente ao Sporting. O extremo, emprestado pelo Braga ao Al-Shabab (Arábia Saudita), não deixa de seguir a antiga equipa e escuda-se no momento atual do "Fama", que vem de três jogos sem perder, com duas vitórias consecutivas, para dizer que o embate em Alvalade "é de tripla".

"Não consigo prever quem vai ganhar, porque o Famalicão vem de uma boa fase e o empate que tem foi frente ao Braga, enquanto o Sporting vem de um empate que pode ter quebrado alguma confiança", perspetivou a O JOGO.

Fábio Martins reconhece que estava "a ficar preocupado" com o rumo do Famalicão, mas a entrada de Ivo Vieira mudou tudo. "A equipa tem bons jogadores e excelentes individualidades, mas não estavam a formar um coletivo forte o suficiente. A chegada do Ivo mudou isso e agora vê-se uma equipa muito mais coesa. Vê-se um coletivo e fico muito feliz por isso", salienta.

A recuperação é tão entusiasmante que faz, inclusive, Fábio Martins achar que a luta pelo sexto lugar, atualmente à distância de nove pontos e que dá acesso à Liga Conferência, "não é assim tão utópica". "O campeonato está muito equilibrado. Acredito que a preocupação seja garantir a permanência o mais rápido possível, mas se as vitórias aparecerem estou seguro de que ainda podem almejar a isso", concluiu.