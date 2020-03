Fã de Pogba amadureceu e deu razão a Mijatovic

Uros Racic com Taarabt no Famalicão-Benfica

De Kraljevo (Sérvia) para o Minho, Uros Racic, emprestado pelo Valência, está a brilhar em Portugal. Pediram-lhe tempo quando chegou a Espanha e o médio explodiu por cá

A curta carreira de Uros Racic mete ao barulho lendas sérvias do passado, como Predrag Mijatovic, craques do presente - Milinkovic-Savic - ou referências como Pogba. O médio, que em Famalicão só sabe marcar grandes golos - assim o comprovam os três que já apontou esta temporada, todos fora da área -, encontrou no "Vila Nova" o enquadramento ideal para mostrar todo o potencial que começara a demonstrar aos 18 anos, na equipa principal do Estrela Vermelha (Sérvia). Nascido em Kraljevo, a cerca de 180 quilómetros da capital Belgrado, os primeiros passos de Racic no futebol foram dados sempre ao lado do irmão gémeo, Bogdan.

A aventura no desporto-rei passou a tornar-se num caso sério por altura de março de 2016. Nesse ano, Uros, que já se tinha mudado para a capital para jogar no OFK Belgrado, marcou um golo ao Estrela Vermelha num jogo de juniores e o gigante sérvio gostou tanto de Racic que avançou para a contratação não só de Uros mas também de Bogdan, tendo oferecido um contrato de três anos aos gémeos. Três meses depois, o jogador estreava-se pelos seniores do Estrela Vermelha, na época seguinte fez uns escassos dez jogos, mas em 2017/18 "explodiu" e foi peça importante numa temporada em que venceu o campeonato.

Estrela Vermelha contratou o jogador em 2016 e o miúdo foi logo campeão. Já foi comparado a Milinkovic-Savic, embora seja um adepto de Pogba. Quanto ao futuro, deve fazer-se noutras paragens

O talento de Racic já não cabia na liga sérvia e o Valência convenceu o Estrela Vermelha a libertar o médio a troco de 2,2 milhões de euros. Contudo, em 2017 já se tinha falado de um eventual interesse da Juventus. Segundo escreveu a Imprensa sérvia nesse verão, a Velha Senhora estaria disposta a dar seis milhões pelo centrocampista e via nele uma espécie de Milinkovic-Savic, uma das principais estrelas da seleção sérvia e da Lázio. O assunto não foi mais do que um rumor e o futuro passou por Espanha, onde foi blindado pelo Valência com uma cláusula de 100 M€.

Quando assinou, o jornal Levante-EMV procurou Predrag Mijatovic, antigo jogador do Valência, para avalizar a contratação. "É o típico médio balcânico, com boa condução de bola. Tem talento, mas está verde para jogar em La Liga. É preciso ter paciência, pois o campeonato sérvio é muito inferior ao espanhol", comentou. Tanto assim foi que Racic começou pelo Valência B, mas Marcelino Toral deu-lhe uma oportunidade na Taça de Espanha em dezembro de 2018. O emblema che achou por bem emprestar Uros no mercado de janeiro, cedeu-o ao Tenerife e, neste defeso, já depois de ter jogado em Alvalade no Troféu Cinco Violinos pelo Valência, tornou a ser emprestado, desta feita ao Famalicão, onde dificilmente ficará na próxima temporada, pois o talento de Racic está a candidatar-se novamente a outros voos.