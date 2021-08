Ex-Famalicão ajudou Marcos Paulo na decisão de vir para Portugal

Extremo foi emprestado pelo Atlético Madrid ao Famalicão. Nasceu no Brasil, tem passaporte português e é internacional pelas seleções nacionais jovens

Projeto: "A ambição de todos e o projeto que me mostraram pesou. Gosto de desafios, estou preparado e muito feliz e motivado. Espero ajudar muito o Famalicão."

Equipa: "É uma equipa muito forte, com ambição de ganhar, que gosta de atacar, com jogadores jovens e talentosos e que de certeza vai fazer uma grande temporada."

I Liga: "Há menos espaço do que no Brasil, sei que é um jogo competitivo, com força, com talento individual e onde tens que pensar muito rápido. Vou adaptar-me rapidamente, já acompanhei o Famalicão e espero fazer uma boa temporada."

Nehuén Pérez: "Fizemos a pré-época juntos e falou muito bem daqui. Isso contribuiu para vir para cá."