Estreou-se na Ligue 1 com 18 anos e agora é apontado ao Famalicão

Tom Lacoux, avança o jornal francês L'Équipe, renovou com o Bordéus para ser emprestado ao Famalicão.

Tom Lacoux, médio francês de 21 anos que joga no Bordéus (França), estará a caminho de Portugal para reforçar o Famalicão, por empréstimo. A notícia é avançada pelo jornal L'Équipe, que refere que o centrocampista deverá ser cedido aos minhotos, com opção de compra, logo após prolongar o vínculo contratual, que neste momento termina em 2026, com o emblema da Ligue 2 gaulesa.

Tom Lacoux joga no Bordéus desde os sub-15. Subiu a sénior em 2020/21 sendo que, em 2022/23, participou em 34 jogos, 25 deles como titular. De resto, estreou-se na Ligue 1, em dezembro de 2020, quando tinha então 18 anos.

O Famalicão continua no mercado à procura de um lateral-direito, para colmatar a saída de Penetra para o AZ Alkmaar (Países Baixos), um médio após a saída de Colombatto (terminou empréstimo e voltou ao Club Léon, México), e mais opções para o ataque, estando também perto de assinar o extremo Óscar Aranda, que jogava na equipa B do Real Madrid (Espanha).