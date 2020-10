Estilo assenta como uma luva: Diogo Queirós está no "clube ideal"

Antigos companheiros no FC Porto, Cavadas reconhece em Queirós uma "inteligência com bola" que se adequa à proposta de jogo do "Fama". Potencial diferenciado já se via desde pequenino.

Diogo Queirós tem tudo "para dar certo" no Famalicão. A opinião é de Tiago Cavadas, amigo de infância e antigo colega do defesa-central nas camadas jovens do FC Porto.

"O Diogo normalmente saltava um escalão porque sempre teve potencial para jogar ao mais alto nível do futebol profissional", conta o também central, agora jogador do Leça, que ficava na sombra do amigo.

"Normalmente ele fazia dupla com o Diogo Leite e depois havia o Jorge Silva, que agora foi para o Boavista, e eu", acrescenta. Apesar de Queirós ter ganho a Youth League nos dragões, o internacional sub-21 vai ter, no Minho, a oportunidade de se estrear na I Liga. Para Tiago Cavadas, o estilo de Diogo assenta como uma luva no do Famalicão. "É um jogador calmo, não sente a pressão do jogo, sempre muito tranquilo e inteligente, principalmente com bola. É forte, alto e eficaz no jogo aéreo. O Famalicão é um clube que aposta muito nos jovens e isso vai ser uma mais-valia para o Diogo", rematou.

Queirós vem de um ano de empréstimo no Mouscron (Bélgica), que também foi "importante" para o crescimento do defesa a quem Tiago Cavadas antevê um futuro de Seleção. "Sempre foi capitão nas seleções jovens e tem perfil para daqui a uns anos se assumir na Seleção Nacional".