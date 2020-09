Declarações de Guga após a derrota do Famalicão frente ao Benfica, por 5-1.

Benfica demasiado forte: "Tivemos muitos jogadores novos, após uma pré-época muito atípica, mas entrámos bem no jogo, estávamos fazer tudo o que treinador pediu, e com qualidade. Mas o Benfica também entrou muito forte e tem jogadores com muita qualidade. Sabíamos da qualidade do jogo e tentámos dar o nosso melhor. Chegaram muitos jogadores novos, ainda vão chegar mais, mas tentámos assimilar as ideias do treinador o mais rápido possível. Relembro que na época passada também começámos mal a época, contra o Covilhã para a Taça da Liga, mas depois conseguimos fazer uma excelente época. Este ano vai ser igual e este foi apenas um jogo. O treinador avisou-nos que este ia ser o jogo menos importante da época e eu concordo com ele. Vêm aí mais jogos e é tentar ganhar o máximo que conseguirmos".

O que esperar do Famalicão: "Há qualidade, as semanas de treinos correm muito bem, ainda vão chegar mais jogadores que vão trazer mais qualidade à equipa. Cabe a nós darmos a melhor resposta possível para tentarmos fazer a melhor classificação possível".