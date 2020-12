"Estamos à procura do nosso jogo. É tarde, mas é a nossa realidade"

João Pedro Sousa reconhece que a equipa ainda está com dores de crescimento e perspetivou a deslocação ao Portimonense, na sexta-feira

Mário Branco: "O Mário Branco vem aportar competência, experiência, é uma pessoa com quem já trabalhei [no Esotril] e conheço bem. Vem num contexto de exigência, reconhecendo a visão do nosso presidente e administração. O Mário é a pessoa ideal para crescermos, evoluirmos e sermos cada vez mais fortes. Estou muito contente com a chegada dele, pois é um profissional de excelência."

Gustavo Assunção castigado: "O Gustavo funciona como pivô no nosso processo ofensivo e de equilíbrios, no defensivo, é muito evoluído taticamente. É uma baixa importante, mas temos outros jogadores que podem desempenhar o plano de jogo, a posição, jogadores como o Lukovic, o próprio João Neto, o Guga e temos vários jogadores que podem substituir o Gustavo com competência."

O que está a faltar à equipa? "Não escondemos que ainda estamos à procura do nosso jogo e quando digo estamos, digo equipa técnica, estamos a tentar perceber onde e como os jogadores se sentem mais confortáveis para evoluirmos individualmente e coletivamente. Já é um pouco tarde, assumo essa responsabilidade, mas esta é a nossa realidade."

Portimonense: "Neste momento, qualquer equipa é muito difícil para o Famalicão, não só para a competitividade do campeonato, mas também pelo momento em que estamos à procura de nós próprios. O Portimonense foi a única equipa no ano passado que nos ganhou os dois jogos, tem características individuais e coletivas com as quais não nos sentimos bem e a esperança é que, como somos uma equipa diferente do ano anterior, isso possa contornar alguns obstáculos."

Três jogos seguidos com equipas abaixo do Famalicão: "Mais do que motivação, tem que servir de concentração, independentemente da classificação do adversário. Estamos muito ocupados com o nosso treino e a nossa forma de jogar. Queremos é que o adversário esteja claramente preocupado com o Famalicão e não o contrário."

Gil Dias a lateral-esquerdo: "Os jogadores têm que ter uma riqueza tática evoluída para assumirem várias posições. É um jogador habituado a fazer o corredor e durante a semana trabalha as duas posiões. Sinto-o confortável, ajuda-nos a ter várias posições até porque temos o Verdonk lesionado e portanto o Gil é o único lateral que nos resta ou uma adaptação do Herrera."