Rui Fonte, avançado do Famalicão, falou em jeito de antevisão ao duelo da terceira eliminatória da Taça de Portugal com o Trofense.

Depois de ter feito quatro golos em 23 jogos na época passada, ao serviço do Estoril, Rui Fonte foi utilizado em nove jogos, dois dos quais a titular.

"Pela minha determinação claro que quero fazer um golo e passa já pelo próximo jogo. Estou tranquilo em relação ao que tenho feito. Tenho dado o meu melhor, tenho-me esforçado, tenho ajudado a equipa, mas vai depender sempre de mim e do meu trabalho. Está na altura de fazer golo e acredito que pode acontecer já contra o Trofense", afirmou o avançado de 32 anos do Famalicão, que já venceu duas vezes a Taça de Portugal, pelo Braga, em 2016 e em 2021.

"Muitos dos meus colegas têm esse sonho e não passa só por estarmos preocupados com as dificuldades que vamos ter com o Trofense e com o campo pequeno da Trofa, mas poder visualizar um bocadinho mais à frente e ter essa ambição de poder fazer história pelo Famalicão", atirou.

Dificuldades contra o Trofense: "Será complicado a começar pela vontade do Trofense, é um campo pequeno, não sabemos qual é o estado do relvado. Também pela rivalidade pela proximidade entre os dois emblemas. Acredito que estaremos preparados para ultrapassar as dificuldades."

Objetivo principal: "Primeiro, igualar a vontade e a determinação do Trofense. É uma oportunidade de vencer uma equipa de Liga Bwin, a nossa equipa atingiu algum estatuto na I Liga, Vai começar por aí e superando a vontade deles temos de provar a nossa qualidade e pode passar a eliminatória."