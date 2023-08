Espanhóis dizem que Iván Jaime interessa a clube da LaLiga, mas há um entrave

De acordo com a Cadena SER, o Valência pretende receber o extremo espanhol por empréstimo, mas o Famalicão quer receber uma verba pela cedência, numa exigência que está a travar o negócio.

A rádio espanhola Cadena SER avança esta sexta-feira que o Valência pretende contratar Iván Jaime por empréstimo, mas a operação está a ser travada por uma exigência do Famalicão que o emblema che não está disposto a cumprir.

Ciente de que o extremo espanhol, de 22 anos, está indisponível para jogar devido ao mercado, o Valência avançou com uma proposta de empréstimo, mas o Famalicão pretende receber uma verba no negócio, ao passo que os espanhóis estão apenas dispostos a cobrir o salário do jogador.

Assim sendo, parece que a operação não terá grande margem para avançar, valendo frisar que o Málaga ainda detém 25 por cento dos direitos económicos do extremo, que deixou o clube em 2020, rumando ao emblema minhoto.

Eleito o melhor jogador jovem da época passada no campeonato, Iván Jaime registou 11 golos e cinco assistências em 33 jogos disputados pelo Famalicão.