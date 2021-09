Empate do Famalicão com o Marítimo piorou registo com 28 anos

Ausência de vitórias nas primeiras seis jornadas da I Liga é inédito na história do clube.

O empate sem golos do Famalicão com o Marítimo marcou um registo nunca antes visto na história das participações do clube na I Liga. Isto porque os minhotos nunca tinham passado da sexta jornada sem vitórias e a pior marca, anteontem batida pelo conjunto de Ivo Vieira, tinha 28 anos. Em 1993/94, a formação orientada por Piruta tinha uma vitória e um empate em seis encontros, o que equivalia, na altura a três pontos, mas porque os triunfos só davam dois pontos.

Apesar do recorde negativo, o Famalicão não perde há três jornadas, ainda que em todas elas tenha empatado: 1-1 com o Sporting, 2-2 em Moreira de Cónegos e o nulo de anteontem, diante dos madeirenses. A Taça da Liga, quarta-feira com o Penafiel, poderá ser o primeiro passo para o plantel tentar a retoma, a confirmar no sábado, na visita a Tondela. Certo é que Ivo Vieira deverá fazer algumas mexidas no onze para essa partida com o emblema que disputa a Liga SABSEG, dado o curto intervalo de descanso entre os dois confrontos.

De fora continua o extremo Heriberto Tavares, a recuperar de cirurgia. Quanto a Luiz Júnior, que apareceu inesperadamente como suplente no jogo com o Marítimo, Ivo Vieira justificou a escolha como "opção". "Todos os jogadores têm momentos bons e menos bons e depois é uma questão da semana de trabalho, há sinais que os guarda-redes vão dando, os jogadores também e é uma questão de opção: o que estiver melhor, vai para o jogo. Está a faltar-nos consistência e estamos a pagar essa fatura", explicou.