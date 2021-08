Emblema francês anuncia saída de médio para o Famalicão

Médio suíço despediu-se no sábado com um golo, no triunfo sobre o US Quevilly-Rouen, por 2-0.

O Grenoble, da Ligue 2 francesa, anunciou este sábado a saída de Charles Pickel, médio de 24 anos, para o Famalicão. O emblema famalicense terá pago um valor a rondar os 1,5 milhões de euros, de acordo com a informação avançada pelo portal footmercato na quarta-feira.

Pickel representava o Grenoble desde 2019. Marcou um golo em 28 jogos na época de estreia, fez um golo em 39 partidas na época anterior e na atual marcou um golo em três encontros realizados. Formado no Basileia passou, ainda, por Grasshoppers, Schaffausen e Neuchâtel Xamax.