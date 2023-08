"É normal Iván Jaime sentir-se perturbado com este assédio. Tem muito mercado"

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, reconhece que Iván Jaime tem interessados e que isso mexe com o aspeto emocional do jogador.

Comparação do plantel: "Se comparar com a primeira semana de agosto do ano passado, está mais forte. Se comparar com a primeira semana de abril, não está mais forte. Estará mais forte seguramente daqui a meia dúzia de dias, na véspera do campeonato. Nestes quatro anos, facilmente consegue fazer três equipas muito fortes."

Iván Jaime está em leilão? "Leilão é uma palavra desadequada quando estamos a falar de homens. Em Famalicão, os contratos e os homens são respeitados. O mercado ativo e aberto cria algumas perturbações nos homens, que respeitamos, percebemos que o Iván Jaime é assediado e estando o mercado em aberto, sendo o melhor jogador jovem da última temporada, é normal sentir-se perturbado com este assédio. Cabe-nos suportar o jogador, acarinhá-lo e protegê-lo. Tem aparecido ofertas, é um jogador com muito mercado e acreditamos que 'a' oferta ainda não chegou. Por isso, ainda não aceitamos. A minha convicção é que pode ocorrer uma saída. Se ele ficar, fico encantado da vida. Tem contrato, é um jogador extraordinário. Mais oportunidades terá de sair. Estamos muito confortáveis com todos os cenários."

Declarações em entrevista à Rádio Cidade Hoje.