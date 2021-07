Famalicão com dois reforços na calha: Amarildo negociado, Jefferson é hipótese

A transferência de Amarildo, avançado que chegou a ser apontado ao Atlético Mineiro, pode ser confirmada a qualquer momento. Jefferson também está em vias de assinar e o Goiás até já está precavido.

O avançado Amarildo, do Tombense, da Série C do Brasil, e o lateral-esquerdo Jefferson, atualmente no Goiás, equipa que milita na Série B, podem vira ser reforços do Famalicão. Os responsáveis da SAD estão em conversações com os respetivos clubes.

No caso de Amarildo, as negociações estão mais adiantadas. Eduardo Uram, empresário do avançado, confirmou a O JOGO essa possível transferência, mas deixou bem vincado que o acordo ainda não está fechado. Certo é que o avançado brasileiro, 22 anos, com passagens por clubes como o São Paulo, a Red Bull Brasil e a equipa B dos New York Red Bull (Estados Unidos da América) pode mesmo ser reforço. Para já, e enquanto a transferência não é confirmada, o ponta de lança continua no Tombense e, no sábado, ajudou a equipa a vencer o Botafogo, de São Paulo, por 2-0.

Amarildo começou a época no Caldense, mas terminou o contrato dia 25 de abril , mudando-se de imediato para o Tombense

Amarildo é um ponta de lança com 1,88 metros e fisicamente muito forte. As boas exibições no Campeonato Mineiro ao serviço do Caldense despertaram o interesse de vários clubes, entre os quais o Atlético Mineiro, treinado por Cuca. O facto de o técnico brasileiro ser agenciado pelo empresário Eduardo Uram indiciava a transferência para o clube de Minas Gerais, no entanto, o jogador terminou o contrato com o Caldense no dia 25 de abril e assinou pelo Tombense, onde tem mais hipóteses de jogar com regularidade e de continuar a crescer.

O lateral-esquerdo Jefferson, 24 anos, jogou sempre no Goiás, atualmente na Série B. Titular indiscutível nos últimos três anos, fez 42 jogos em 2019, 36 em 2020 e, neste início de época, contabiliza 10. Sinal da eventual transferência do defesa para o Famalicão, o Goiás está na iminência de contratar Arthur, lateral-esquerdo do Brasil de Pelotas.