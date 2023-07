Dobre deve continuar ao serviço do Famalicão, agora a título definitivo

Romeno esteve cedido aos minhotos durante meia época e agora pode voltar a título definitivo. Confiança grande que é um jogador que ainda pode valorizar.

O internacional romeno Alexandru Dobre pode estar na iminência de regressar ao Famalicão, desta feita a título definitivo, associando-se a vontade do atleta à necessidade de o Dijon vender, visto estar afundado em problemas financeiros e com uma descida ao terceiro escalão francês que não cativa a maioria do plantel.

Com os seus desempenhos no Famalicão, onde assinou três golos e juntou três assistências num total de 20 presenças na equipa, Dobre mostrou ser uma mais-valia, sendo, aos 24 anos, um ativo que a SAD minhota pretenderá rentabilizar, estando a tratar de desbloquear as exigências do Dijon, que apenas tem o atleta contratualizado por mais uma época.

Já vaticinando ou não este desfecho, Dobre foi figura da partida no último embate da temporada (2-2 com o Rio Ave, marcando e assistindo), deixando no ar o cenário de regresso. "O trabalho ainda não acabou. Vamos por mais!", escrevia o romeno como balanço da meia época em Portugal, por empréstimo do Dijon.

Depois de ter deixado muito novo a Roménia, fazendo carreira em Inglaterra e França, o extremo encontrou terreno fértil ao seu talento na Liga, revelando ótimo entendimento com Ivo Rodrigues e Iván Jaime no ataque criativo dos famalicenses.