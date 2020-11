Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, após a derrota por 1-0 em Braga.

O jogo: "Na primeira parte tivemos muita dificuldade em impor o nosso jogo. No entanto, estivemos eficazes no processo defensivo, concentrados, faltou-nos um pouco de agressividade. E foi aí que nos condicionou a nossa saída. Fizemos o primeiro remate por volta dos 30 minutos. Tenho que frisar que a estratégia que utilizamos não surtiu efeito. Tentámos a construção com três jogadores e as coisas não resultaram, o Braga ajustou muito bem, e começámos a libertar-nos e a ganhar confiança quando mudamos para a construção com os dois centrais e com a chegada do Gustavo na posição em que costuma estar. Na segunda parte foi diferente".

Ineficácia: "A nossa ineficácia ofensiva teve muito a ver com o adversário que defrontámos, que é forte, poderoso. Apesar do domínio e do golo, fomos sempre acreditando que podíamos marcar. Foi o primeiro jogo em que não marcámos".

Vermelho de Riccieli: "A expulsão condiciona. Se estávamos com difculdades em chegar ao último terço, com menos um jogador com mais dificuldades ficámos. O Braga baixou um bocadinho o rtimo e fomos criando lances de possível perigo. Tenho orgulho deste plantel com quem trabalho todos os dias. Aceito a crítica de não termos feito um grande jogo, mas tivemos um coração enorme e foi por muito pouco que não chegámos ao golo".

Possível penálti analisado pelo VAR após apito final: "Não gosto muito de falar dos árbitros. Do VAR já referi que algumas situações deixam-me a pensar se o VAR veio ajudar ou não. Não gosto de falar nesses assuntos, porque pelo facto de haver ou penálti ou não não quer dizer que a bola entrasse. Penso que o resultado é justo, pelo domínio do Braga".