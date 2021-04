"Diogo Querós? Fico feliz, o Famalicão e as gentes de cá também devem ficar"

Ivo Vieira elogiou o central da seleção sub-21 na antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira.

Paços de Ferreira: "Estamos obviamente convictos e confiantes daquilo que vamos fazer e a proposta que vamos levar a jogo. Temos consciência daquilo que é o nosso adversário, que está a fazer um campeonato extraordinário, muito bem orientada e que nos vai criar imensas dificuldades. Estamos precavidos para o que vai ser o jogo e lutar contra uma equipa que está bastante confiante."

Paragem: "O jogo é que vai dizer se a paragem foi benéfica ou não. Se o resultado não foi positivo, é porque não nos fez muito bem. É óbvio que quando se ganha os jogadores trabalham com mais confiança e alegria."

Diogo Queirós no Europeu sub-21: "Fico feliz, o Famalicão e as gentes de cá também devem ficar, porque teve um bom desempenho, fez três jogos, marcou um golo e isso é bom para promover o futuro do jogador. Rúben Vinagre na seleção sub-21? A minha concentração e o foco é no jogo. Se merecia ou não ir ao Europeu, não tenho que ser invasivo ao ponto de dar essa opinião. Há pessoas que decidem nesse sentido."

Interesse nos jogadores do Famalicão: "Desde o início da época que o Famalicão está associado a jogadores com muito potencial e de valia. Esses mesmos jogadores têm que construir uma equipa e não se consegue promover esses atletas se não jogarmos todos para o mesmo. A valia está lá, mas só será valorizada com o comportamento coletivo da equipa e o resultado da mesma. Só com resultado positivos é que os podemos alavancar ainda mais."

Castigo de Gustavo Assunção: "Tivemos uma semana para trabalhar, testámos, experimentámos e analisámos [o substituto]. Tomaremos a melhor decisão."

Será um jogo com muitos golos? "Perspetivo um jogo bom, com qualidade, se houver golos, tanto melhor, que no mínimo haja mais um para a nossa parte."