"Diogo Queirós? Vai voltar à Seleção e vai estar mais tempo lá do que esteve connosco"

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, fez a antevisão à partida com o Marítimo.

Marítimo: "É uma equipa competitiva e forte, que assenta muito o seu jogo numa organização defensiva muito competente. No entanto, estamos muito focados no nosso jogo e no nosso jogar porque é um momento em que precisamos de melhorar e evoluir: o nosso jogo, a nossa organização defensiva, a forma como vamos desestabilizar o adversário e portanto é nisto que estamos preocupados."

Importância da vitória antes da paragem: "Todos são importantes. De facto, ainda só ganhámos uma vez, queremos fazê-lo mais vezes, mas a nossa grande preocupação é evoluirmos o nosso jogo. Sem isso, teremos muitas dificuldades. Mesmo ganhando o próximo jogo sem evoluirmos, vamos tentar várias dificuldades no futuro."

Diogo Queirós: "O Riccieli não pode jogar, temos o Diogo Queirós, o Trevisan, o Penetra e também temos o Patrick William. Qualquer um está preparado. Queirós nos sub-21? Ele quando chegou ao Famalicão saiu logo a seguir. Agora vai voltar à Seleção e vai estar mais tempo lá do que aquele que esteve até agora connosco. É um jogador que precisa de se sentir confortável no nosso jogo, e precisava de estar mais tempo aqui, mas é um orgulho o Diogo ter sido convocado para os sub-21."

Golos sofridos de bola parada: "O golo em Braga é na sequência de um lance de bola parada. O Braga é muito forte nesse momento e em todos os lances da bola parada perdemos um, todos os outros fomos nós que ganhámos o duelo. Há um sinal de evolução, porém temos a convicção que não estamos onde podemos estar. É preciso melhorar bastante porque temos uma percentagem elevada de golos sofridos nas bolas paradas."

Paragem é boa para afinar? "Não só será boa para reduzirmos os golos sofridos como para atacarmos melhor. É um processo que está a decorrer de forma normal e desde início que fomos honestos e dissemos que estávamos atrasados. Da primeira jornada para a sexta há uma diferença de sete jogadores de um onze para o outro e sete jogadores que chegaram tarde ou como lesões. Foi um começo muito atípico e claramente que a paragem vai ser muito importante."

Dificuldades contra equipas fechadas: "É uma dificuldade que se vai manter, quando as equipas se fecham mais as dificuldades aumentam, mas também acredito que vamos ter a capacidade de obrigar as equipas a fecharem-se. Isso é sinal que controlamos e dominamos o jogo."

Ausência de Guga: "É uma opção técnica, mas já tive oportunidade de falar com o Guga porque custa-me bastante deixar de fora um profissional com a qualidade do Guga. Ele merece jogar, merece ganhar e tudo o que deseja, mas infelizmente tenho que ser honesto com as minhas ideias e a aposta está a ser feita noutros jogadores. O Guga é muito importante no balneário e no grupo e seguramente vai ser muito importante no futuro."