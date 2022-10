Diogo Queirós após lesão: "Qualquer jogador precisa de minutos"

Defesa-central do Famalicão fez a antevisão do jogo de sábado, em casa, com o Paços de Ferreira.

Regresso após lesão: "Sinto-me bem, de volta, estou a 100 por cento e espero ajudar a equipa o máximo de vezes possíveis durante a época."

Paços de Ferreira com novo treinador: "É um jogo complicado de prever porque, para além da motivação de quererem ter a primeira vitória da época, a mudança de treinador traz mais motivação para os jogadores quererem mostrar serviço. Temos de estar precavidos."

Jogo: "Queremos dominar, ter o controlo da bola para que tudo fique mais fácil e este jogo não será exceção."

Minutos: "Qualquer jogador precisa de minutos. Passadas as adversidades, espero que as coisas sejam positivas."